وزيرة البيئة: نسعى لوجود مدينة متكاملة لإدارة المخلفات في مصر

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري، من المشروعات المهمة التي ربطت بين نوعية الهواء وتغير المناخ، وذلك خلال اجتماعها مع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن فكرة ربط المشروع بالقطاع الخاص بدأت من حوالي 5 سنوات، بهدف الاستفادة من الملف البيئي ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات مختلفة، ما جرى بالفعل تنفيذه في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

مدينة متكاملة لإدارة المخلفات

وأوضحت أن الفكرة الجديدة في هذا المشروع يكمن في كيفية دخول القطاع الخاص في المنظومة الخاصة بإدارة مجمع كامل للمخلفات بأشكالها المختلفة، بحيث يكون لدينا مدينة متكاملة لإدارة المخلفات تخدم المحافظات، التي تولد أعلى نسبة مخلفات.