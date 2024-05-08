أصوات دولية غاضبة بعد التوترات في رفح الفلسطينية (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «ما بين غضب وتحذير ومطالبات لتل أبيب.. الأصوات الدولية تتعالى بعد التوترات في رفح الفلسطينية».

وذكر التقرير: «ردود فعل دولية توالت عقب الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية بين غضب وتحذير ومطالبات لتل أبيب بالعدول عن موقفها الذي سيؤدي إلى مزيد من الأزمات ويفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليون فلسطيني نازح منذ أكثر من 7 أشهر».

وتابع التقرير: «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عبر عن مخاوف المنظمة الدولية جراء الاجتياح، واصفا ما يحدث بالكابوس الإنساني، مطالبا الدول المؤثرة في القرار الإسرائيلي بالتدخل العاجل لوقف عملية الاقتحام وفتح معبري رفح وكرم أبو سالم».

وأكمل التقرير: «جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عبر عن مخاوفه من سقوط الكثير من الضحايا بين المدنيين، معلنا موقف الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الرافض بشكل صريح للعملية العسكرية الإسرائيلية، وأكد أنّه حال الهجوم على رفح الفلسطينية فلن يكون هناك مكان آمن في قطاع غزة».

وتابع التقرير: «بدورها أدانت مصر العملية العسكرية وسيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني على معبر رفح، وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أكدت مصر أنّ العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني يعتمدون اعتمادا أساسيا على المعبر».