سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2024

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2024 في الأسواق حالة من الاستقرار بمختلف البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حوالي 47.78 جنيه للبيع، و47.64 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري حوالي 47.21 جنيه للبيع، و47.11 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حوالي 47.61 جنيه للبيع، و47.51 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك القاهرة حوالي 47.51 جنيه للبيع، و47.6 جنيه للشراء.