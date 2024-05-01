آخر تحديث.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1-5-2024

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 1-5-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرفية مقابل الجنيه المصري، خلال بداية التعاملات اليومية، إذ سجل سعر الدولار اليوم نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.99 جنيه للبيع بنك في البنك المركزي المصري.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تحديث لمواقع عمل البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر الدولار في البنك المركزي المصري عند 47.93 جنيها للبيع، و47.79 جنيها للشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.90 جنيها للبيع، و47.80 جنيها للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر حالة من الاستقرار عند 47.90 جنيها للبيع، و47.80 جنيها للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

ثبت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 47.90 جنيها للبيع، و47.80 جنيها للشراء

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.90 جنيها للبيع، و47.80 جنيها للشراء

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 48.05 جنيها للبيع و47.95 جنيها للشراء.

سعر الدولار في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة إلى 47.75 جنيها للشراء، و47.85 جنيها للبيع.