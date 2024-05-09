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حظك اليوم برج الثور الخميس 9-5-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

رحاب عبدالراضي
12:01 ص | الخميس 09 مايو 2024
حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور

يعرف مواليد برج الثور بأنهم أقوياء قادرون على تجاوز الصدمات التي يمكن أن يمرون بها وتواجههم، فهو كما يطلق عليهم من حولهم من المقربين رمز الصمود، ويعرف عنهم التسامح وصفاء القلب والعاطفية الشديدة.

ونعرض فيما يلي توقعات حظك اليوم لمواليد برج الثور الخميس الموافق 9 مايو على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، وفق موقع الأبراج اليومية.

برج الثور اليوم مهنيا

تشعر بالتوتر في مجال عملك اليوم، انت بحاجة إلى اتخاذ بعض القرارات والخطوات الضرورية من أجل القدرة على مواجهة التقلبات، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني.

برج الثور اليوم عاطفيا

تنشغل كثيرا عن أداء الواجبات التي ينتظرها الشريك، حاول ألا تترك العمل يسيطر على حياتك.

برج الثور اليوم على الصعيد الصحى

ابتعد عن تناول السكريات والحلويات حتى لا تسبب لك الكثير من المشاكل الصحية.

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بقلم رحاب عبدالراضي