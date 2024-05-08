يبدأ برج الميزان يوم 23 سبتمبر وينتهي في 22 أكتوبر، وهو برج هوائي يشتهر بتقلب المزاج والتردد أمام القرارات الكبيرة، لكنه يتسم بالمرونة واللباقة والشخصية الخدومة المحبوبة والجمال والذوق الرفيع ويسعون دائمًا للعدل والمساواة ويحبون السلام والهدوء والقدرة على فهم وتقدير وجهات نظر الآخرين.

ومن مشاهير برج الميزان الممثلة كاثرين زيتا جونز، والفنان أمير كرارة، والكنيج محمد منير، والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 8-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الميزان أن تكرس أقصى إمكاناتك في قيادة الآخرين بدلاً من تنظيم الأمور لهم، وسيؤدي هذا إلى كسب المزيد من التقدير والسمعة الطيبة للمجهود الشاق الذي بذلته في عملك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي سوف تكون علاقتك العاطفية مليئة بالحماس والرومانسية، وقد تتطور إلى مستوى أعمق وأكثر استقرارًا، لكن من المهم أن تكون صادقًا ومنفتحًا في التعبير عن مشاعرك وأن تعبر عن حبك بطريقة صادقة ومباشرة.