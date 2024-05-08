«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن غزة: «الاحتلال الإسرائيلي» يسد شريان الحياة

سدت إسرائيل شريان الحياة، في وجه شريان غزة باحتلالها الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإغلاقه في وجه المساعدات لنحو مليوني فلسطيني، فيما توقعت منظمات دولية وإغاثية، مجاعة حتمية في القطاع، خلال وقت قصير، بعدما أنهكت الحرب، النازحين، والفارين، من القصف، ولم يجدوا موضعًا آمنًا إلا هذه البقعة الضيقة جنوبي القطاع.

وأطلقت الأمم المتحدة عبر مكتبها للشؤون الإنسانية، تحذيرًا من توقف العمليات الإنسانية، حال انقطاع إمدادات الوقود لفترة طويلة، وعلى لسان المتحدث، باسم المكتب، الذي كشف أن مخزون المساعدات الإنسانية ، في القطاع لا يكفي لأكثر من يوم واحد، وفق تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «وسط أوضاع إنسانية كارثية.. الاحتلال يسد شريان الحياة الوحيد لغزة».

وأكدت «الأونروا» أنَّ معدلات الجوع في القطاع كارثية خاصة في الشمال، وسوف تزداد سوءًا، إذا انقطعت خطوط الإمداد بغلق معبر رفح بفعل ممارسات الاحتلال، فيما حذرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، من مجاعة شاملة، شمال القطاع في القريب العاجل.