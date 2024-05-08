«إكسترا نيوز»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

قال كريم رجب، مراسل «إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، إن الهدوء الحذر هو سيد الموقف في معبر رفح من الجانب المصري، مشيرًا إلى أن المعبر يعمل بصورته الاعتياديه ويفتح أبوابه بشكل طبيعي، وهناك تمركز لسيارات الإسعاف في ساحة المعبر من الداخل، وكذلك أيضًا انتشار لفرق الحجر الصحي، وبالتالي كلًا في مكانه هنا في معبر رفح من الجانب المصري.

وأضاف أنه على الجانب الآخر، فإن الصورة مغايرة تمامًا من الجانب الفلسطيني، إذ تسيطر قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وتشن هجماتها المستمرة على أهداف ومواقع مختلفة في مدينة رفح الفلسطينية، ولا سيما المنطقة القريبة والمتاخمة بالسياج الحدودي، والقريبة أيضًا من معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وتابع: «هذه الهجمات لا تزال مستمرة منذ منتصف ليلة أمس بشكل ضاري وبشكل مستمر بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، وكذلك الغارات التي استهدفت عدد من المنشآت السكنية والأهداف في مدينة رفح، وعلى إثر هذه الهجمات سقط عدد من الشهداء، وصل إلى 35 شهيدًا، بالإضافة إلى 129 مصابًا، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية».