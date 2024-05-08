باستخدام عنصر واحد.. أسهل طريقة لتنظيف «الإير فراير» في دقائق

منذ ارتفاع شعبيتها في عام 2022، أصبحت المقلاة الهوائية جهازًا تمتلكه مُعظم الأسر، ويحتاج إلى عناية فائقة للحصول على طعام صحي وآمن، لكن يُمكن جعل الأمر أسهل باستخدام عنصر واحد فقط، إذ تحتاج المقلاة الهوائية إلى التنظيف بعناية مناسبة لزيادة عمرها الافتراضي، تمامًا كما هو الحال مع أي جهاز مطبخ آخر، على عكس تنظيف الفرن أو تنظيف أفران الميكروويف.

باستخدام منتج واحد.. أسهل طريقة لتنظيف الإير فراير

ومع ذلك، يتعين على كثير من الناس فرك المقلاة الهوائية لتنظيفها، لكن هناك طريقة أخرى أكثر سهولة.

بحسب موقع «Dailyexpress» فإن الحل يكمن في أقراص غسالة الأطباق، بحسب خبيرة النظافة السيدة هينش آرمي، التي أكدت أن قرصا واحدا من أقراص غسالة الأطباق كفيل بتنظيف «الإير فراير» في دقائق.

خطوات تنظيف الإير فراير باستخدام أقراص غسالة الأطباق

وكشفت هينش آرمي، عن خطوات تنظيف المقلاة الهوائية دون فركها التي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

1 قم بوضع قرص غسالة الأطباق في سلال المقلاة الهوائية

2 ضع الماء الساخن بعد وضع القرص

3 اترك القرص لينقع بداخلها.

4 بعد 5 دقائق قم بسكب الماء المغلي.

5 اشطف المقلاة الهوائية.

تعتبر هذه الكتل الصغيرة المركزة مثالية لكسر العلامات الصعبة، ورفع البُقع، وإزالة الروائح الكريهة من المصارف دون الحاجة إلى مجموعة واسعة من منتجات التنظيف، بحسب التقرير.

لقد تم تصميم أقراص غسالة الأطباق للمُساعدة في مُعالجة أصعب بُقع الطعام والشحوم، لذلك ليس من المستغرب أن تعمل في تنظيف المقالي الهوائية أيضًا.