مخاطر «الإير فراير» على الصحة.. استشاري تغذية يحذر من احتراق الطعام داخله

علق سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، على تحذير دراسة أمريكية من أضرار ومخاطر القلاية الهوائية «الإير فراير» عند تكرار استخدامها والإسراف في الاعتماد عليها، ووصفها بأنها غير مطابقة للمواصفات، حيث قد يتسبب استخدامه المتكرر في إصابة عدد من السيدات بسرطان الثدي، مشددًا على أن الأصل فيها هو الاستخدام الطارئ وغير المتكرر.

القلاية من ثمار ثورة التكنولوجيا

وقال «حماد»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية: «هذه القلاية من ثمار ثورة التكنولوجيا والتقدم الكبير في فن الطهي وإعداد الطعام بكمية أقل من الدهون، وبالتالي، سيصبح أخف وأكثر صحة مناسبة لأنظمة غذائية كثيرة».

وأوضح: «الأصل فيها هو الاستخدام الطارئ وغير المتكرر، حيث يكمن الخطر في الاعتماد عليها بشكل كامل، حيث إن عملية القلي واحدة من طرق الطهي التي نحاول تقليل الاعتماد عليها في غير وجود الإير فراير، وبالتالي، فإننا لا يجب أن نعتمد على الإير فراير عبر تكرار الاستخدام».

وصول الطعام لدرجة الاحتراق

وأكد، أن وصول الطعام لدرجة الاحتراق في القلاية يكون مادة مسرطنة، وفي أحيان أخرى لا يتم طهي الجزء الداخلي من الطعام بشكل جيد، أي أنها تؤثر على القيمة الغذائية والحمل الميكروبي لبعض أنواع الأغذية.