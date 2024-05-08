«حزب الله» يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة «برانيت»

أعلن «حزب الله» اللبناني استهداف مقر قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال في ثكنة برانيت، ‏وتحقيق إصابات مباشرة، مع استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة‏، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «حزب الله»: «هاجمنا بطائرات مسيرة مقر قيادة لجيش الاحتلال في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا».