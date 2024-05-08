«حزب الله» يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة «برانيت»
كتب:
منة شبانة
05:38 م | الأربعاء 08 مايو 2024
الأحداث في لبنان.. أرشيفية
أعلن «حزب الله» اللبناني استهداف مقر قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال في ثكنة برانيت، وتحقيق إصابات مباشرة، مع استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.
وأضاف «حزب الله»: «هاجمنا بطائرات مسيرة مقر قيادة لجيش الاحتلال في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا».