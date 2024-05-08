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«حزب الله» يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال الإسرائيلي في ثكنة «برانيت»

كتب:

منة شبانة
05:38 م | الأربعاء 08 مايو 2024
الأحداث في لبنان.. أرشيفية

الأحداث في لبنان.. أرشيفية

أعلن «حزب الله» اللبناني استهداف مقر قيادة الفرقة 91 لجيش الاحتلال في ثكنة برانيت، ‏وتحقيق إصابات مباشرة، مع استهداف موقع السماقة في تلال كفر شوبا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة‏، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف «حزب الله»: «هاجمنا بطائرات مسيرة مقر قيادة لجيش الاحتلال في القطاع الغربي جنوب ثكنة يعرا».

 

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بقلم منة شبانة