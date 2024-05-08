لحظة تفجير محطة أبوجراد في منطقة الشوكة شرق رفح الفلسطينية (فيديو) كتب: يارا أشرف 07:09 م | الأربعاء 08 مايو 2024 لحظة انفجار محطة أبوجراد وثق فيديو، لحظة انفجار محطة أبوجراد في منطقة الشوكة شرق رفح الفلسطينية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: القاهرة الإخبارية: بيرنز ونتنياهو ناقشا تعليق الهجوم على رفح الفلسطينية مقابل الإفراج عن المحتجزين «القاهرة الإخبارية»: توقف العمل بمستشفى أبو يوسف النجار في رفح الفلسطينية طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف حي التنور شرق مدينة رفح الفلسطينية «القاهرة الإخبارية»: المتحدث باسم نتنياهو يؤكد عدم مخالفة العملية العسكرية في الجانب الفلسطيني من معبر رفح لمعاهدة السلام مع مصر رفح الشوكة انفجار محطة أبو جراد بقلم يارا أشرف