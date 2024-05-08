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لحظة تفجير محطة أبوجراد في منطقة الشوكة شرق رفح الفلسطينية (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
07:09 م | الأربعاء 08 مايو 2024
لحظة انفجار محطة أبوجراد

لحظة انفجار محطة أبوجراد

وثق فيديو، لحظة انفجار محطة أبوجراد في منطقة الشوكة شرق رفح الفلسطينية.

 

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