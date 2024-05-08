«القاهرة الإخبارية»: توقف العمل بمستشفى أبو يوسف النجار في رفح الفلسطينية

قال مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» مصطفى عبد الفتاح، إن الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة تتحول من سيئ إلى أسوأ، وتحديداً في مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، والتي تشهد عمليات عسكرية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتمركز في المنطقة الشرقية، وتحديداً في المنطقة الواقعة بين معبري كرم أبو سالم ورفح من الجانب الفلسطيني.

توقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة

وأشار «عبد الفتاح»، خلال رسالة على الهواء، إلى توقف دخول المساعدات في ظل غلق المعابر من الجانب الفلسطيني، وكذلك إحكام السيطرة عليها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتشر في هذه المنطقة، مؤكدا توقف العمل بمستشفى أبو يوسف النجار، والذي يعد أحد المستشفيات الكبرى التي تقدم الخدمة الطبية.

وأكد مراسل القناة عدم توفير أوجه سبل المعيشة المختلفة في رفح الفلسطينية، سواء المياه أو المستلزمات الطبية والمواد الغذائية، موضحا أن هذه الظروف تؤكد أن الأوضاع الحالية كارثية وتزداد سوءاً كل يوم.