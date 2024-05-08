مصدر رفيع المستوى: مباحثات الهدنة مستمرة في القاهرة وسط توافق ملحوظ

كشف مصدر رفيع المستوى، عن أنّ مباحثات التوصل إلى هدنة في غزة، مستمرة من العاشرة صباح اليوم، وسط توافق ملحوظ مع بعض النقاط الخلافية، لافتا إلى استمرار المباحثات في القاهرة بحضور الوفود القطرية والأمريكية وحركة حماس، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

أكد المصدر أن هناك جهودا مصرية حثيثة، للحفاظ على المسار التفاوضي، مشيرا إلى أنّ الوفد الأمني المصري أكد لكل الأطراف المشاركة خطورة التصعيد وعدم الالتزام بالمسار التفاوضي.