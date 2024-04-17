العاهل البحريني: المباحثات ناقشت ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

قال العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إن من دواعي المحبة والتقدير، أن نزور دولة مصر العربية الشقيقة التي تشعرنا على الدوام أننا بين أهلنا، فمصر العروبة الحاضرة في الوجدان، هي مهد الأمن والأمان.

وأضاف «آل خليفة»، خلال كلمته في مؤتمر مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الاتحادية، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه خلال المباحثات، تم مناقشة العديد من القضايا ذات الأهمية لتعزيز العمل العربي المشترك، وخصوصا ما تعلق بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية، والحاجة إلى مسار سياسي نحو مسار عادل ودائم في المنطقة.

وتابع: «المباحثات تقوم على أساس حل الدولتين، وقبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، لينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، كما تم بحث جدول أعمال القمة العربية الـ33، التي ستسضيفها مملكة البحرين في شهر مايو المقبل، لضرورة التوصل إلى سياسة واضحة لوقف التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، وضمان السلام والأمن والاستقرار الإقليمي».