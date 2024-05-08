القبض على تاجري مخدرات متهمين بغسيل 40 مليون جنيه في قنا

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال (شخصين لهما معلومات جنائية– مقيمين بمحافظة قنا)؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة.

وتبين أن المتهمين حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريبا).