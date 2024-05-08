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المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان برفح الفلسطينية

كتب:

عمرو هلال
10:14 م | الأربعاء 08 مايو 2024
القصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان

القصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وعلق الإعلامي أحمد أبو زيد، على هذه المشاهد، قائلا إن عمليات القصف كانت مستمرة، ولم تكن مقتصرة على المنطقة الشرقية فقط من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، لكن حتى المناطق الوسطى والغربية، كانت مسرحا لهذا الاستهداف العنيف الذي كان بأشكال مختلفة.

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