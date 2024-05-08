المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان برفح الفلسطينية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية المشاهد الأولى للقصف الإسرائيلي العنيف لحي تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وعلق الإعلامي أحمد أبو زيد، على هذه المشاهد، قائلا إن عمليات القصف كانت مستمرة، ولم تكن مقتصرة على المنطقة الشرقية فقط من مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، لكن حتى المناطق الوسطى والغربية، كانت مسرحا لهذا الاستهداف العنيف الذي كان بأشكال مختلفة.