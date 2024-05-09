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حظك اليوم برج العذراء الخميس 9-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. استرح قليلا

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:02 ص | الخميس 09 مايو 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

يبدأ برج العذراء الترابي من 23 أغسطس ويستمر حتى 22 سبتمبر، ومواليد هذا البرج يسعون دائما للوصول إلى الكمال، ويحبون النظام حبا شديدا، ويتسمون كذلك بصفات العطف والود، وعلى الرغم من أنهم ودودون لكنهم مزعجين للمحيطين بهم؛ بسب الكثير من الانتقادات اليت يوجهونها لهم، وذلك ناتج عن صفاتهم التي تسعى الكمال والمثالية.

وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج العذراء الخميس 9-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 9-5-2024 على الصعيد المهني

إذا كنت ترى أنك يقع عليك ضغط كبير فى العمل، وتشكو من بعض الإرهاق والتعب، فلا ضير بأن تطلب إجازة لتستريح قليلا من ضغط العمل، واستمتع بأجواء تساعدك على إنعاش حالتك النفسية.

حظك اليوم برج العذراء الخميس 9-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فإذا كنت تواجه أزمة عاطفية وشعورا بالوحدة، وترغب فى الابتعاد عن الأصدقاء المعتادين، فلا بأس من فعل ذلك.

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بقلم عبدالعزيز سلامة