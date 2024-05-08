مصطفى البرغوثي: الوضع في رفح الفلسطينية خطير وكارثي

علق الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، على الوضع الحالي في مدينة رفح الفلسطينية، قائلا إن الوضع كارثي وخطير ومعقد، خاصة إذا أقدمت إسرائيل على توسيع عملياتها، لأنه سيؤدي لمجزرة وحشية لا سابق لها، موضحًا أنه لا مجال لنقل 1.5 مليون شخص لا مكان لهم على كوكب الأرض، منوهًا بأن هناك 160 ألف فلسطيني في المنطقة، أجبروا على الرحيل لمناطق أخرى بالقرب من خان يونس، في منطقة مليئة بالسكان.

ما يقع في غزة ورفح مجزرة وحشية

أوضح «البرغوثي»، خلال تصريحات مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، على قناة «ON»، أن المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، قدمت موافقة على ما كان معروضًا عليها، وكان الإسرائيليون يقولون إن حماس العقبة، ولن توافق، لكن حماس وافقت، في الوقت الذي قالت فيه أمريكا إن المعروض جيد وإيجابي، لكن اتضح أن الموقف الأمريكي كله نفاق، مشيرًا إلى أن المنطقة على شفا حفرة، وما يقع في غزة ورفح مجزرة وحشية لا سابق لها، وقد يؤدي ما يحدث إلى انفجار هائل في المنطقة.

وتابع: «يؤدي لانفجار الجبهة الشمالية في لبنان، واليمن ومشاكل في العراق، وأمريكا ستدفع ثمنًا هائلًا وإدارة بايدن عرفت أنه لا يمكن لها إنقاذ نفسها في الانتخابات القادمة.. حماس وافقت وإسرائيل تراجعت ونيتناهو نصاب، ويسعى لإطالة أمد الحرب بحثًا عن معجزة»، مؤكدًا أن المقاومة صامدة وستقوم بالصمود، وهناك ثورة عالمية كبرى، وعليها أن تتصاعد للجم العدوان الإسرائيلي، مناشدًا العرب أن ما يحدث يضر بمصالح الجميع.