رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حظك اليوم برج الميزان الخميس 9-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:02 ص | الخميس 09 مايو 2024
حظك اليوم

حظك اليوم

من أهم ما يتمتع به مواليد برج الميزان من صفات، أنهم يحبون العدل، ويحاولون أن يجمعوا الناس، ولا يحبون التفرقة، لكنهم سريعو الغضب، الأمر الذي قد يتسبب لهم في الوقوع بالمشاكل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الخميس 9-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفلكية.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 9-5-2024 على الصعيد المهني

قد يتبدل حالك بقدرة الله خلال الفترة القادمة، وتشعر بحالة جيدة في العمل، وتختفي الضغوط التي كنت تعاني منها؛ بسبب كثرة ما كان يطلب منك من مهام موكلة إليك من رؤسائك، وإذا حدث لك ذلك الفرج فاحرص على تجديد نشاطك واستغلال ذلك في إنجاز أكبر قدر ممكن من المهام.

حظك اليوم برج الميزان الخميس 9-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء أن تتحلى بالتفاههم مع شريك حياتك، لأنك قد تكون لست فى أفضل حالاتك العاطفية، وهذا هو الحل الوحيد لكي تتمكن من بدء الحوار مع الشريك بشىء من التفاهم الذى يمنحكما الراحة النسبية والقدرة على التعامل الجيد.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 8-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 8-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 8-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. كن هادئا

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 8-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. اثبت مهاراتك
بقلم عبدالعزيز سلامة