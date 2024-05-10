يتسم مواليد برج السرطان بالعديد من الصفات المميزة، فهم أشخاص عاطفيون يتمتعزن بالحنان، ويتسمون باللين والعطف على الآخرين خاصة المقربين منهم، ويبدأ البرج فلكيا في الفترة من 21 يونيو إلى 22 يوليو، فهو بذلك أول الأبراج المائية.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج الفكلية.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10-5-2024 على الصعيد المهني

ينصحك الخبراء أن تستغل ما لديك من أموال، وتتوسع في مشاريعك التنموية، فيجب عليك الاستفادة من تلك الأموال بدلا من ركنها، فإنّ الاستثمار من أفضل الأشياء التي تجعل للأموال فائدة.

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10-5-2024 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فينصحك الخبراء أن تستغل ما مزاجك العاطفي العالي، فهذا وقت مثير وعاطفي بالنسبة لك؛ ولذا حقق أقصى استفادة من هذا، عن طريق التخطيط لشىء مميز مع شريكك أو قرر أن تفاجئه بلفتة جميلة.