قائد القوات الجوية يلتقي نظيره السعودي.. ويشارك في حفل تخريج طلاب كلية الملك فيصل الجوية

التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية، صاحب السمو الملكي الفريق تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية خلال زيارته الرسمية إلى المملكة العربية السعودية لحضور حفل افتتاح كلية الملك فيصل الجوية بمقرها الجديد والاحتفال بتخريج الدفعة 103 من طلبة الكلية.

وعقد قائدا القوات الجوية للبلدين الشقيقين جلسة مباحثات ثنائية تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين القوات الجوية للبلدين.

وأشاد الجانبان بالتعاون المثمر في دعم وزيادة القدرات الفنية والكفاءة القتالية ونقل الخبرات في جميع المجالات، ما يعزز القدرة على مجابهة التحديات المشتركة في ظل المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة.

كما قدّم الفريق قائد القوات الجوية المصرية التهنئة لنظيره السعودي بافتتاح الكلية وما تضمه من منشآت حديثة وإمكانيات متقدمة وكذا تخريج الدفعة الجديدة، مؤكدا عمق ومتانه العلاقات التاريخية بين الجانبين.