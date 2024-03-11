القوات الجوية تنظم احتفالية «يوم الوفاء» لتكريم عدد من أسر الشهداء

نظمت القوات الجوية زيارة إلى عدد من القادة والمحاربين القدماء وعدد من أسر الشهداء بمتحف القوات الجوية، تزامنا مع احتفال مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية في المتحف، استمع خلالها الحضور إلى شرح مفصل لمكونات المعرض الذي يضم بين طياته سردا تاريخيا لبطولات القوات الجوية، أعقبها جولة داخل العرض الداخلي للمتحف، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تاريخ ونشأة القوات الجوية، تلاها تقديم عدد من الفقرات الفنية قدمها طلبة كورال جامعة عين شمس، والتي عكست المشاعر الممزوجة بالفخر والاعتزاز بدور الشهداء.

من جانبهم، وجّه الزائرون الشكر للقوات المسلحة لحسن الاستضافة والاهتمام الدائم والمستمر، معربين عن فخرهم واعتزازهم بما شاهدوه في متحف القوات الجوية، وما استمعوا له من دور تاريخي للقوات الجوية المصرية وبطولاتها في مختلف المعارك على مر العصور.

تأتى الاحتفالية تقديرا من القوات المسلحة للدور العظيم الذي يقوم به رجالها من بطولات وتضحيات فداءً للوطن، واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من أُسر الشهداء.