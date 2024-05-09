«الشباب والرياضة» تطلق مبادرة للتوعية بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عن إطلاق مبادرة «Equalizers» للتوعية بأهمية الاقتصاد الأخضر ودور الذكاء الاصطناعي في حياتنا في جميع المجالات.

وتأتي المبادرة بما يواكب سوق العمل الحديث ونظام الوظائف، وفرص العمل ذات التوجه التكنولوجي والتقني الحديث، وأدوات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في حياتنا وأعمالنا اليومية.

مبادرة للتوعية بدور الذكاء الاصطناعي

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها: «بعد التغير الكبير الملحوظ في العالم من الناحية التكنولوجية الحديثة، وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر أصبحنا في خوف وقلق شديد من انقراض معظم الوظائف التقليدية واستبدال البشر بتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل، لذلك نناقش معكم الذكاء الاصطناعي وأدواته، واستخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في حياتنا وأعمالنا اليومية».

وأوضحت المبادرة كيفية الاستفادة من الذكاء الاصناعي وتطويعه لخدمتنا، ونعرض جانب من الأسئلة الشائعة مثل:

1. هل سيتم الاستغناء عن مجهوداتنا واستبدالها بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المصانع والشركات؟

2. كيف نواكب التطور التكنولوجي الرهيب؟

3. كيف نستغل أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمالنا وحياتنا ونستفيد منها أكبر استفادة؟

4. كيف نقوم بالحصول على فرص، وهل ممكن ابتكار فرص جديدة عن طريق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي؟

وقالت الوزارة: سيتم الإجابة على تلك التساؤلات من خلال النماذج الواقعية والأمثلة الحياتية التي نعرضها ونناقشها معكم مع متحدثين من أفضل الشخصيات المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 16 مايو في تمام التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن الاشتراك والحضور من خلال هذا الرابط