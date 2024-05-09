باحث بـ«الأهرام للدراسات»: غزة محاصرة 100% بشكل لم يشهده التاريخ

أكد أحمد كامل بحيري، باحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قطاع غزة أصبح محاصرا بالكامل بنسبة 100% من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلال الفترة الماضية كان هناك منفذ وحيد لدخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة إلى القطاع عبر الجانب المصري من خلال معبر رفح، مشددًا على أنه الآن أصبحت غزة محاصرة 100% ولم يدخل إليها أي مساعدات وهذا حصار لم يشهده التاريخ.

كارثة إنسانية حقيقة في القطاع

وأوضح «بحيري»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أننا أمام كارثة إنسانية حقيقة في القطاع، وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي لمحاولة الضغط على المقاومة الفلسطينية لتنفيذ شروطها أو تحقيق المزيد من المكاسب من وجه نظر الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بأنه غزة لأول مرة حتى منذ الـ7 أكتوبر تشهد انقطاع كامل وتام لأي مورد يمكن أن يدخل إلى القطاع سواء موارد غذائية أو أدوية.

وشدد على أنه الفترة الماضية كان هناك خروج العديد من المدنيين الجرحى للعلاج في مصر والدول الأخرى، وهذا توقف بفعل الحصار من قبل الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه بفعل الحصار الإسرائيلي الكامل لقطاع غزة الحالات الحرجة أصبحت على شفا الوفاة، متابعًا: «إذا استمر الحصار الإسرائيلي على القطاع لأيام قليلة قادمة سيكون هناك كارثة حقيقة ويتحمل المجتمع الدولي ما يحدث في قطاع غزة».