كاتب صحفي: مصر تواصل جهودها للوصول إلى التهدئة في قطاع غزة

أكد الكاتب الصحفي أحمد أيوب، أن الوضع الحالي في قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية صعب جدًا في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم، كما أن هناك إصرارا إسرائيليا على استكمال العملية العسكرية برفح الفلسطينية، وعلى الجانب الأخر هناك إصرار مصري واضح على استكمال مفوضات والوصول لهدنة.

مصر تبذل قصاري جهدها

وأوضح «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن مصر تبذل قصاري جهدها من أجل التهدئة والجميع يتابع هذه الجهود المصرية الواضحة، منوهًا بأن مصر لديها تصور واضح للوصول لتهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار، مشددًا على أن هذا التصور في حال إتمامه والأخذ به من كافة الأطراف سيصل بالجميع إلى نقطة مهمة ويسعى لها الجميع وهي نقطة إيقاف الحرب وإقرار السلام.

وشدد على أنه في البداية يجب أن يكون هناك تهدئة، والجلوس على مفاوضات مباحثات سلام وصولًا لحل الدولتين أمر قابل للتنفيذ، بشرط أن يكون هناك دور وضغط عالمي على إسرائيل لقبول ذلك، موضحًا أن الموقف الأمريكي بشأن الحرب مبهم وغامض، وهناك تصريحات من الإدارة الأمريكية ولكنها تأتي بأفعال مخالفة لهذه التصريحات، ومصر تحاول للوصول لنقطة تلاقي وهناك مجهودات كبيرة وتأكيدات مصرية سواء كانت في الاتصالات التي جرت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي.

وأضاف أن مصر هي العاصمة التي من الممكن أن تصل لحل للأزمة الحالية، موضحًا أن هناك تصريحات أمريكية تؤكد على منع تصدير أسلحة وضغط ولكن ليس هناك تحركات على الأرض.