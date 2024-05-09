الأمم المتحدة تحذر.. العالم على وشك الانهيار و400 عالم يحذرون من الحرارة

حذرت الأمم المتحدة، من أن العالم على وشك الانهيار المناخي، بسبب توقعات المئات من أبرز خبراء المناخ في العالم بارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما يتجاوز الهدف الدولي وهو 1.5 درجة مئوية.

دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن اليأس العميق الذي عبر عنه العلماء يجب أن يكون بمثابة دعوة استيقاظ متجددة لاتخاذ إجراءات عاجلة وجذرية لوقف حرق الوقود الأحفوري، وإنقاذ حياة الملايين في كوكب الأرض.

ونقلت الصحيفة عن بعض العلماء، أن هدف 1.5 درجة مئوية كان معلقا بخيط رفيع، ولكن لم يكن من المحتم بعد أن يتم تمريره، إذا أمكن تحقيق تغيير غير عادي في وتيرة العمل على وقف التغيرات المناخية.

معاناتهم من عدم اتخاذ إجراءات بشأن المناخ

وتوقع ما يقرب من 400 من كبار مؤلفي التقارير الصادرة عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية، بتغير 80% ارتفاعًا بمقدار 2.5 درجة مئوية على الأقل فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو مستوى كارثي، بينما اعتقد 6% فقط أنه سيبقى ضمن حد 1.5 درجة مئوية، فيما أعرب الكثيرون عن معاناتهم الشخصية من عدم اتخاذ إجراءات بشأن المناخ.

وقال المتحدث الرسمي باسم أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة إن هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية معلق بخيط رفيع، مضيفًا أن المعركة من أجل الحفاظ على 1.5 درجة مئوية سوف يتم كسبها أو خسارتها في عشرينيات القرن الحالي تحت مراقبة القادة السياسيين والصناعيين اليوم، وأن عليهم أن يدركوا أننا على حافة الهاوية، مشددًا على أن العلم واضح وكذلك علماء العالم واضحين، فالمخاطر التي تواجه البشرية جمعاء لا يمكن أن تكون أكبر.