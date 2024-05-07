وكيل مجلس الشيوخ: الأمم المتحدة باتت بلا جدوى بعدما فقدت مصداقيتها

انتقد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الصمت الدولي المخزي على الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين العُزل، وآخرها الهجوم علي رفح الفلسطينية آخر ملاذ للفلسطينيين بعد حرب الإبادة التي بدأها الاحتلال منذ أكتوبر الماضي.

وأكد «أبو شقة»، أن الأمم المتحدة أصبحت بلا جدوى، وأن وجودها أصبح والعدم سواء، وخالفت ميثاقها وما ورد في ديباجتها من حفظ حقوق الشعوب ومنع الحروب، وباتت الأمم المتحدة تنتهج مسار عصبة الأمم التي ذهبت في أدراج الرياح بعد أن فقدت قيمتها ومصداقيتها.

أهمية محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه في غزة

وأضاف وكيل الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن حرب الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد المدنيين في غزة جرائم حرب تستدعي محاكمة جميع من تلطخت يدهم بدماء الأبرياء، مؤكدا أن الهجمات الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية.

وذكر «أبوشقة»، أن احتلال إسرائيل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني شهادة وفاة لقطاع غزة بعد غلق الرئة الوحيدة والمتنفس الوحيد للأشقاء الفلسطينين الأبرياء في قطاع غزة.

منعطفات تاريخية تهدد السلم الدولي

وطالب وكيل الشيوخ المصريين في هذا اللحظة الفارقة التي تمر بها المنطقة العربية وما يحدث فيها من منعطفات تاريخية تهدد السلم والأمن الدوليين، تحتم علينا جميعاً التوحد خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن.