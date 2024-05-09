عبدالمنعم سعيد: بايدن يرى في حرب غزة فرصة لإعادة ترتيب الأوضاع بالشرق الأوسط

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وعضو مجلس الشيوخ، إنّ الاقتصاد الأمريكي في أزهى عصوره الآن، وسيطرت الإدارة الأمريكية على معدل التضخم، أي أن الاقتصاد الأمريكي ينتعش في هذه المرحلة نتيجة البنية الأساسية التي نفذها بايدن.

بايدن يريد أن يكسب الانتخابات

وأضاف «سعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن بايدن يريد أن يكسب الانتخابات كأي سياسي أمريكي، ويرى أن الأزمة فيها فرصة دائما، ويرى أن فرصة ما يحدث الآن هو إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط.

الحزب الديمقراطي بأمريكا طالبوا من إسرائيل تغيير الحكومة

وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «إعادة الترتيب يكون بعدة أمور مثل المبادلة بين التطبيع والدولة الفلسطينية، فأقطاب الحزب الديمقراطي القريبين من بايدن طالبوا من إسرائيل تغيير الحكومة».