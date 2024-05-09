تقرير أممي: إعادة إعمار غزة سيستغرق وقتا يفوق عمر دولة إسرائيل

في ظل حرب مستمرة منذ 7 أشهر وحديث متزايد عن اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية التي تعد آخر مأوى للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، التي تدك إسرائيل بنيتها التحتية دون هوادة، أفصحت الأمم المتحدة عن بيانات صادمة بخصوص المدة الكافية لإعادة إعمار قطاع غزة الذي تساوت أغلب بنيته التحتية بالتراب.

أرقام صادمة حول إعادة إعمار غزة

وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر موقع الأمم المتحدة على الإنترنت تقريرا يفيد بأن إعادة إعمار غزة سيستغرق عقودا بتكلفة أكثر من 40 مليار دولار، وقد يستغرق التعافي من الدمار 80 عاما، كما أن تكلفة إعادة الإعمار تساوي 40 مليار دولار أمريكي في ظل حجم ركام يصل إلى 40 مليون طن، عقب أن تم تدمير أبنية سكنية كليا أو جزئيا بنسبة 72%، مشيرا إلى أن معدل التنمية البشرية تراجع بشكل كارثي خاصة في الصحة والتعليم والاقتصاد والبنية التحتية حيث تراجعت 40 عاما إلى الوراء.

إعادة إعمار غزة يستغرق وقتا أطول من عمر دولة إسرائيل

أشارت الأرقام الصادرة في التقرير إلى أن إعادة إعمار غزة يستغرق وقتا أطول من عمر دولة إسرائيل التي تحتفي في 14 مايو الجاري بالذكرى الـ 76 لتأسيسها وسط حرب لم يستطع جيش إسرائيل التغلب على الفصائل الفلسطينية حتى الآن، وسط غضب إسرائيل من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن إيقاف شحنة ذخائر إلى إسرائيل والتوقف مستقبلا عن الإرسال إذا نفذت إسرائيل رغبتها في اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.