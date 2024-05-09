رئيس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: لا بد من تعديل الفيتو لكبح جرائم إسرائيل

قال الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف، إن مجلس الأمن مجلس سياسي بامتياز، ولا بد من تعديلات خاصة فيما يتعلق بالفيتو، وفصله عن كل ما له علاقة بالشأن الإسرائيلي، لكبح جرائمها، وهذا سيحدث في القريب العاجل، وبدون هذه التعديلات، فالمشهد سيعيد نفسه.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «نحن ننضم للأمين العام، وما قاله وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر يجب أن ينتهي فورًا، ولا بد من مساءلة أعضاء الكونجرس، من خلال استجواب هؤلاء، وتوجيه خطاب للكونجرس لمساءلة هؤلاء ووضع حد لهذه المهزلة، لأنه لا يمكن تهديد محكمة بحجم الجنائية الدولية».

وأشار إلى أن تعريف حقوق الإنسان، تعريفه واحد وموحد بين كل الدول، ولكن هناك مقاربة من بعض الحكومات، التي تحاول أن تبدي مصالحها الخاصة عن المصالح القانونية الدولية، مشددًا على ضرورة تفعيل الدبلوماسية أكثر من خلال الحالات الشعبية والمحاكم المحلية، حتى تنصاع إسرائيل للقوانين الدولية والمحاكم الدولية.