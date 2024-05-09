إيمان الحصري تشيد بـ«القاهرة الإخبارية»: صوت مصر للعالم

أشادت الإعلامية إيمان الحصري، بالدور الكبير الذي تقوم به قناة «القاهرة الإخبارية»، وأنها توجه رسائل للداخل وأخرى إقليمية، ورسائل أخرى دولية، أمر بالغ الأهمية، مشددة على أن هذه الخطوة تأخرت كثيرًا، هي قناة إخبارية تحمل اسم مصر، وأي حديث بهذه القناة، يعبر عن الرأي المصري، ويعبر عن السياسة المصرية، موضحة أن تدشين قناة إخبارية تحتاج لتمويل كبير، لإعداد القناة من استديو ومراسل، ومقدمين برامج، والقنوات الإخبارية غير هادفة للربح، وتقدم مادة لبعض المشاهدين مادة جافة.

«القاهرة الإخبارية» قناة الرسائل الوطنية الإعلامية

أوضحت «الحصري»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن هذا هو أول شيء توفر لقناة «القاهرة الإخبارية»، ليكون لديها دعم مادي ومعنوي، ليكون لمصر قناة إقليمية إخبارية، تخاطب العالم أجمع، مشددة على أن الشيء الثاني لأي قناة إخبارية، هي المنافسة.

ونوهت بأن «القاهرة الإخبارية» صوت مصر للعالم، ردود أفعال مصر تظهر في هذه القناة، وهي قناة الرسائل الوطنية الإعلامية، مشددة على أنها نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية، وتقدم الأخبار، وتكون مصدر موثوق به، وهو أمر يستحق التحية لجميع العاملين بالقناة.

مصر بها كوادر إعلامية كبيرة

أشارت إلى أن معظم القنوات الموجودة على مستوى العالم، تم بناءها على كوادر وخبرات المصريين العاملين في مجال الإعلام، مؤكدة أن مصر بها كوادر إعلامية كبيرة وهائلة، وتم الاستفادة بها في «القاهرة الإخبارية»، مشددة على أنها كانت قادرة على جذب عدد كبير من الجمهور، من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقديم المحتوى بشكل سريع.

وأضافت أن «القاهرة الإخبارية» جذبت إليها عددا من الكوادر الإعلامية، واستعانت بمراسلين ومذيعين أكفاء بشكل كبير من الوطن العربي، منوهة بأن نجاح أي قناة إخبارية يكون في شبكة المراسلين، والمراسلين هم العمود الرئيسي لأي قناة إخبارية، والمراسل أهم المذيع أو مقدم البرامج؛ لأنه على الأرض، وهو الذي يختار مناطق التصوير، ويكتب ويبدأ عمله من فكرة، وصولًا للصورة التي تقدم على شاشات التليفزيون، مضيفة: «بدون مراسل ليس هناك قناة إخبارية.. المشاهد يرتبط ببعض المراسلين ويعرفه أكثر من المذيع.. المراسل هو من ينقل الأحداث بشكل سريع وهو العين التي تخرج القناة خارج القناة».

كتيبة من المراسلين

أكدت على أن القاهرة الإخبارية يتنمى إليها كتيبة من المراسلين أصحاب الخبرات الطويلة في مجال العمل الميداني على الأرض، مضيفة: «كتيبة من المراسلين الذي يقدمون تغطية على مدار الساعة.. بدون إدارة جيدة، لن تستمر القناة، وأوجه الشكر للكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية».