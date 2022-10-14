بأكبر شبكة مراسلين.. «القاهرة الإخبارية» تستعد للانطلاقة الكبرى

تستعد قناة القاهرة الإخبارية خلال الأيام المقبلة لانطلاقة قوية، ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تُعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، وتأتي ضمن قطاع الأخبار الذي أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مراسلون من كل أنحاء العالم

واستعرض الفيديو، الذي نشرته صفحة «إكسترا نيوز» عبر موقع يوتيوب، مراسلي قناة القاهرة الإخبارية من عواصم أهم دول العالم، مثل بروكسيل التي تحتوي على مقر الاتحاد الأوروبي ورام الله مقر رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والعاصمة الألمانية برلين، وتونس والعاصمة السورية دمشق والعاصمة الروسية موسكو والعاصمة اللبنانية بيروت والعاصمة العراقية بغداد والعاصمة الأردنية عمان والعاصمة الكينية نيروبي والعاصمة الاقتصادية لليمن مدينة عدن ومدينة مارسيليا الفرنسية والعاصمة الليبية طرابلس والعاصمة التركية أنقرة.

كما استعرض البرومو مراسلي قناة القاهرة الإخبارية من مدينة بنغازي الليبية والعاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة السودانية الخرطوم.

نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين

وتضم قناة القاهرة الإخبارية نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين على رأسهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي جمال عنايت، والإعلامي حساني بشير، وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V.