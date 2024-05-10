خريطة افتتاحات المساجد في 8 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل

تفتتح وزارة الأوقاف، 19 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 16 مسجدا جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و3 صيانة وتطوير، في 8 محافظات هي «أسيوط، والفيوم، والغربية، والجيزة، والبحيرة، وكفر الشيخ، والشرقية، والأقصر».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة دمياط يجري افتتاح مسجد فاطمة الزهراء بقرية الرسوة بمدينة الروضة بمركز فارسكور، وفي محافظة أسيوط يجري افتتاح مسجد آل خراشي بقرية بني شقير بمركز منفلوط، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية بني رافع بمركز منفلوط، ومسجد الشيخ علي بقرية الزورة بمركز ديروط، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد الرحمة بقرية منشأة حلفا بمركز إطسا.

وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد الصالحين «ناصف» بقرية سجين الكوم بمركز قطور، ومسجد القشلان بعزبة القشلان بمركز المحلة، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد الرحمن بعزبة الإصلاح بقرية برقاش بمركز منشأة القناطر، ومسجد خالد بن الوليد بعزبة السلام بمركز الصف، ومسجد صلاح الأمير بعزبة صلاح الأمير بقرية السعودية بمركز العياط، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد عزبة الخمسين بقرية شرنوب بمركز دمنهور، ومسجد الرحمة بقرية زاوية حمور بمركز الدلنجات، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد نصار بعزبة نصار بقرية الروضة بمركز سيدي سالم، ومسجد عزبة الكوم الكبير بقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد أبو خطاب العمري بقرية العقدة بمركز منيا القمح، وفي محافظة مسجد علي بن أبي طالب بقرية السماعنة بمركز فاقوس.

مساجد الصيانة

أما مساجد الصيانة، ففي الأقصر يجري افتتاح مسجد الشيخ عبد الدايم بقرية الرزيقات قبلي بمركز أرمنت، وفي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد الشهيد طيار بقرية الحسينية بمركز الزقازيق، ومسجد المأذون بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية.

افتتاح 961 مسجدًا في 16 شهرًا

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحته وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 7 يناير 2023 حتى تاريخه، 961 مساجد منها 750 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و211 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما جرى إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 10 مايو 2024، 11 ألفًا و983 مسجدًا، بتكلفة تُقدر بنحو 18 مليارًا و337 مليون جنيه.