وزارة الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة بعنوان «التنمر وأثره على المجتمع»

أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة القادمة غدا التي تعد الجمعة الأولي في شهر ذي القعدة وتدور حول التنمر وأثره على المجتمع.

ونشرت الأوقاف نص خطبة الجمعة القادمة، مؤكده على أن التنمر يعني الانتقاص أو النظر بعين الاستصغار أو الاحتقار أو السخرية من الناس وذكر عيوبهم على وجه ينال منهم بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الحركة ، وهو خُلق ذميم يتنافى مع الفطرة السليمة والأخلاق القويمة، لذلك شدد الشرع الحنيف على تحريمه والتحذير منه.

وأضافت في نص خطبة الجمعة أن من أسوأ أنواع السخرية السخرية من غير القادرين الذين ينفقون في حدود إمكاناتهم المادية، متابعة أن للتنمر والسخرية أثرهما المدمر على الفرد والمجتمع، فالشخص المتنمر والساخر من خلق الله يغضب ربه ويفقد وقاره عند الناس، ويُسقط عن نفسه صفة المروءة.

كما أنه منتهك لحقوق الإنسان الذي كرمه الله ( عز وجل ) في القرآن الكريم، و لا شك أن التنمر والسخرية يدمران العلاقات والروابط الاجتماعية القائمة على الأخوة والتواد والتراحم، كما أنهما يزرعان بذور العداوة والبغضاء ويورثان الأحقاد، على أن السخرية إذا كانت من أمرٍ جسدي فإنها تحمل تطاول على سنن الله ( عز وجل ) في كونه وحكمته في خلقه، وهو أمر جد خطير على دين المرء ومروءته.