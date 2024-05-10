محامي حسين الشحات يعلن مقاضاة بيراميدز بسبب بيان قضية محمد الشيبي

كشف أشرف عبدالعزيز، محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه وجد بعض البيانات المتعلقة برفض هيئة المحكمة لطلبات دفاع الشحات في القضية المرفوعة من محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وذلك بداعي أنه تم حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 30 مايو الجاري.وأوضح «عبد العزيز» في تصريحات تليفزيونية أن كل ما يثار عن هذا الأمر غير صحيح مشيرًا إلى أن هيئة المحكمة لم تعلق على تلك الطلبات سواء بالقبول أو الرفض موضحًا أن مثل هذه البيانات عد جريمة لتأثيرها على سير العدالة وعقبوتها الحبس.وأشار محامي حسين الشحات إلى أن إصدار بيانات صحفية لا أساس لها من الصحة تعليقًا على قضية منظوة خطأ جسيم ويعاقب عليه القانون مشيرًا إلى أن كل طرف قدم دفاعه ودون الصحفيون ذلك، إلا أن البيانات تعد مخالفة للقانون.وأوضح «عبد العزيز» أن ما صدر من بيان منسوب لنادي بيراميدز يؤثر على القضية مشيرًا إلى أن هذا يدفعه للتقدم ببلاغ بلاغ للنائب العام ضد النادي، مشيرًا إلى أنه لا تعليق على أحكام القضاء ونصب نادي بيراميدز نفسه قاضيًا، وصاحب قرارًا مشيرإ إلى عدم جواز المساس بالعدالة بإصدار بيانات بشأن رفض طلبات الدفاع موضحًا أنه لا يعرف أي شء عن القضية موضحًا أن صدور تلك البيانات أمر غريب.

وأتم محامي حسين الشحات تصريحاته مؤكدًا أنه يعاقب من أصدر تلك البيانات موضحًا المادة 187 واضحة مشددًا إن القضية منظورة ولم يصدر فيها أي قرارات أو أحكام، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ مؤكدًا أن كل ما جاء في البيان عارٍ من الصحة.حجز القضية للنطق بالحكموحجزت محكمة جنح مدينة نصر، دعوى محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز ضد حسين الشحات، لاعب الأهلي يتهمه فيه بالسب والقذف والتعدي عليه لجلسة 30 مايو الجاري للنطق بالحكم.