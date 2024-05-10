«القاهرة الإخبارية»: العدوان الإسرائيلي يتصاعد بعنف في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي يتصاعد بشكل عنيف وكثيف ضد كل محافظات قطاع غزة التي شملت قصفا عنيفا من المدفعية الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية لهذا القطاع، مثل بيت حانون وجباليا وحي الزيتون وجحر الديك ومخيم البريج وخان يونس ورفح الفلسطينية، جميعها تتعرض لقصف عنيف من المدفعية الإسرائيلية التي تدمر المنازل وممتلكات المواطنين في تلك المناطق.

توغل إسرائيلي كبير في المنطقة

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أن حي الزيتون لا يزال يشهد توغلا إسرائيليا كبيرا في تلك المنطقة، ويدمر منازل المواطنين ويقصفها، الأمر الذي أدى لاشتعال النيران في عدد من المنازل في تلك المنطقة، وإثارة حالة من الخوف والرعب في صفوف المواطنين الفلسطينيين، والمحافظة الوسطى شهدت أكثر من عملية قصفا من الطائرات الحربية الإسرائيلية لمنازل عدد من المخيمات، مثل البريج والنصيرات ومنطقة مدينة دير البلح.

ولفت إلى أن الحديث يدور عن ارتقاء عشرات الشهداء والمصابين في خان يونس بالمنطقة الشرقية، والذين سقطوا جراء القصف المدفعي العنيف الذي يطال بلدة عبسان الكبيرة ومنطقة الفرحين وآل قديح، وقد وصل بالفعل أحد الشهداء إلى المستشفى الأوروبي شرق المدينة.

ليلة عنيفة في رفح الفلسطينية

وأشار إلى أن مدينة رفح الفلسطينية تشهد منذ الاثنين الماضي عمليات قوية، وكانت هذه الليلة عنيفة ودامية للغاية، وتشبه الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية باتجاه المناطق الشرقية للمحافظة.