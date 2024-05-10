تفاصيل التهديدات الألمانية لإسرائيل بسبب رفح الفلسطينية.. لماذا الآن؟

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في برلين، إن تصريحات وزير الدفاع الألماني، بشأن تحذيره بتجميد إرسال أسلحة لإسرائيل، كانت في إطار المقابلة التي أجراها مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، أثناء زيارته لواشنطن، لإجراء صفقات مرتبطة بشراء أسلحة أمريكية بقيمة 23 مليار يورو، في إطار تحديث الجيش الألماني.

ما مناسبة تصريح وزير الدفاع الألماني؟

وأضاف مرزوق، خلال رسالة على الهواء، أن تصريح وزير الدفاع الألماني، لم يكن لها أن تخرج إلا بعد التصريحات التي خرجت من المسؤولين في أمريكا، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قرر تعليق صفقات أسلحة إلى إسرائيل، إذا اجتاحت رفح الفلسطينية.

الضغط على إسرائيل بسبب رفح الفلسطينية

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية»، إلى أن تصريحات وزير الدفاع الألماني مفاجئة، والجميع ينتظر في برلين أن يكون هناك هجوم كبير من تل أبيب عليه، على الرغم من الدفاع المستميت منه خلال الأشهر القليلة الماضية بضرورة الوقوف إلى جانب إسرائيل، فكان موقفه واضحا للغاية بأن ألمانيا تقف إلى جانبها، لكن ربما يكون هناك اتفاق ضمني جرى الآن بين برلين وواشنطن، للضغط على إسرائيل بعدم اجتياح رفح الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، وإلا لن تسلمها أسلحة.