وزير الدفاع الألماني: تسليم دبابات «ليوبارد» لأوكرانيا بنهاية مارس

توقع وزير الدفاع الألماني «بوريس بيستوريوس»، تسليم أول دبابات ليوبارد من ألمانيا إلى أوكرانيا بحلول نهاية شهر مارس، وقال وزير الدفاع خلال زيارته الأولى للقوات معسكر لتدريب الجيش الالماني في ألتنجرابو، منذ توليه هام منصبه: «تسليم الدبابات في نهاية الربع الأول من العام، هذا ما سنفعله».

اتخاذ قرارات أفضل

وقال بيستوريوس للصحفيين خلال زيارته: «أنا سعيد جدًا لوجودي هنا - إنها زيارتي الأولى للقوات، وبالتأكيد ليست الأخيرة»، وأوضح وزير الدفاع: «أنا بحاجة إلى وجهتي النظر حين يتم اتخاذ القرارات، حتى أتمكن بنفسي من اتخاذ قرارات أفضل، أو على الأقل قرارات جيدة».

وحضر بيستوريوس تدريب الرماية للسرية الثانية من الكتيبة اللوجستية 171، والتي تعد جزءًا من لواء VJTF «قوة المهام المشتركة عالية الاستعداد للغاية»، وتمرينًا بالذخيرة الحية لكتيبة المشاة 122 مع مركبات قتال المشاة من طراز بوما، وبعد ذلك أجرى محادثات مع العسكريين، وتزايد الضغط منذ أسابيع على حكومة المستشار الألماني أولاف شولتز لإرسال الدبابات والسماح لحلفاء الناتو بفعل الشيء نفسه قبل هجمات الربيع المتوقعة من كلا الجانبين.

صفقات شراء أسلحة للجيش الالماني

وفي نفس السياق قال بيستوريوس إنه سيبدأ محادثات مع شركات السلاح الأسبوع المقبل لتسريع شراء الأسلحة للجيش الألماني وزيادة إمدادات الذخيرة، وقال للصحفيين: «مهمتي الأساسية الآن هي الدخول في محادثات مع شركات الصناعات الدفاعية بهدف تقليل أوقات الشراء بشكل كبير»، وأضاف: «إذا نظرت إلى الذخيرة، فهناك أيضًا مسألة الكمية، وهذا موضوع آخر سأطرحه في محادثاتي مع صناعة الدفاع، على الأرجح في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إذا سمح الجدول الزمني بذلك».