«مصر للألومنيوم» تستخدم منتجات جديدة في صناعة أسلاك الكهرباء وعبوات الدواء

أعلنت وزارة قطاع الأعمال، أنّ شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية؛ نجحت في إدخال منتجات جديدة تستخدم في صناعة أسلاك الكهرباء والعبوات الدوائية وغيرها، وكذلك في إطار تطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية، وحصلت الشركة على شهادة «EN ISO:14001» أحد متطلبات الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم، وهي معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة واستمرار تسجيل العلامة التجارية للشركة ببورصة لندن للمعادن لتسويق وتوزيع منتجات الشركة بالأسواق الأوروبية.

تصنيع مستلزمات الإنتاج

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة للدولة بالتوسع في تصنيع مستلزمات الإنتاج اللازمة لتوطين الصناعة وإحلال المنتج المحلي والاعتماد عليه لخفض الواردات وزيادة الصادرات، والحرص على توفير احتياجات مصانع القطاع الخاص العاملة في مجالات تقوم على منتج الألومنيوم.

وحسب البيان، حققت «مصر للألومنيوم» التوافق في الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجات الشركة المتنوعة باعتبارها خطوة مهمة نحو تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم، وفي هذا السياق تسعى الشركة للوصول لأعلى معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية للمنتجات للوصول إلى الحد الأمثل لضمان الاستمرار في التصدير وزيادة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي والأسواق الأجنبية والعربية المختلفة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج عن الشحنات التي يجري تصديرها للدول المعتمدة بالبرنامج مثل الاتحاد الأوروبي.

تطوير وإعادة التأهيل للمصهر في نجع حمادي

وتعمل الشركة حاليًا على تطوير وإعادة التأهيل للمصهر القائم بنجع حمادي وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى جانب دراسة مشروع إنتاج الفويل لتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية، والعمل على إنتاج منتج Slugs لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء بالسوق المحلية والخارجية لإنتاج العبوات الدوائية والتغليف، وكذلك مشروع ماكينة السلك التي ستساعد في تغطية احتياجات السوق المحلية من منتج السلك وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أنّ خطة تطوير وتحديث مجمع الألومنيوم بنجع حمادي؛ أسفرت عن معدلات أداء وحجم إنتاج لم تعرفهما الشركة من قبل، وتعمل حاليًا بالطاقة القصوى لتصميم خطوط الإنتاج الأمر الذي انعكس في زيادة نسبة المبيعات محليا وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وزيادتها.