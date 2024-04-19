بتكلفة 49 مليون جنيه.. انتهاء تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بسوهاج

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي بحي غرب بمحافظة سوهاج، أحد أبرز المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال العام الجاري، بتكلفة تتجاوز 49 مليون جنيه، ضمن استثمارات البرنامج في قطاعات عدة: مياه شرب - صرف صحي - طرق - تنمية اقتصادية - تطوير حضري، والتي تجاوز إجماليها 10.8 مليار جنيه في سوهاج.

المشروع من الأولويات التنموية لمواطني سوهاج

أشار وزير التنمية المحلية، إلى أن هذا المشروع كان ضمن الاحتياجات والأولويات التنموية للمواطنين، التي تم مناقشتها خلال جلسات التشاور المجتمعي التي يتم عقدها بصورة دورية مع أهالي حي غرب حفاظاً علي حياة المواطنين خاصة الاطفال من جهة، وخلق بيئة حضارية وفرص اقتصادية ذات جدوى لأهالي حي غرب من جهة أخرى.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إلى أن مشروع تطوير منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي، يعد مثالا جيدا للتغيير الذي أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مستوى سياسات الإدارة المحلية من خلال التحول إلى التخطيط البرامجي والتشاركي، لضمان توجيه استثمارات الإدارة المحلية وفق أهداف واضحة وبما يتلائم مع احتياجات المواطنين.

وأضاف: «أن منطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي أصبحت منطقة تطوير حضري شاملة ذات عائد اقتصادي ومكنت الإدارة المحلية من القضاء على ظاهرة العشوائيات بالحي، من خلال نقل الباعة الجائلين إلى محلات تجارية وتوفير مجمع مواقف، والذي من شأنه القضاء على المواقف العشوائية وتوفير الخدمات التنقل الأساسية، من أجل الوصول إلى مستوى وأداء معيشي أفضل لقاطني الحي.

تغطية مفيض ترعة نجع حمادى

لفت مدير برنامج التنمية المحلية، إلى أن أعمال التطوير اشتملت علي تغطية مفيض ترعة نجع حمادي بتكلفة اجمالية 30 مليون جنيه داخل الحيز العمراني، مما ساهم في توفير مساحة 49 ألف متر مسطح، التي تم استغلالها علي النحو الأمثل من خلال إنشاء مجمع المواقف الجديد بنطاق حي غرب، بالإضافة إلى منطقة تجارية، ومتنزه للأهالي وإنشاء 14 محل تجاري بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بتكلفة 15 مليون جنيه، كما شمل تطوير المنطقة خارج الحيز العمراني تدبيش مصرف سوهاج العمومي بتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه.