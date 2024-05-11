فارس كرم يحيي حفلا غنائيا في قبرص.. اليوم

يستعد الفنان اللبناني فارس كرم، مساء اليوم السبت، لإحياء حفل غنائي كبير ضمن سلسلة حفلاته الغنائية المقرر أن يحييها خلال الفترة المقبلة، في عدد من الدول، ليمتع من خلالها جمهوره.

فارس كرم نجم حفلات اليوم

وسيحيي الفنان فارس كرم حفله الغنائي في مدينة قبرص، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي يحبها الجمهور، كما سيفتح المجال لجمهوره لطلب الأغاني التي يحبونها.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التى طرحها الفنان فارس كرم، كانت أغنية «عالهدا»، التي طرحها عبر قناته الخاصة بمنصة «يوتيوب»، وهي من كلمات فارس إسكندر، وألحان سليم سلامة، وتوزيع عمر الصباغ.

كلمات أغنية «عالهدا»

وتقول كلمات الأغنية:

ع الهدا إمشي بهدا

حلوة وما متلِك حدا

تدللي واتمايلي

مابيلبق غيرك إلي

تقبر قلبي هاللفتة

والتطليعة البعبَــدا

من الألفين وستة

أنا عم غنيلك عالهدا