فارس كرم: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع إبادة جماعية ضد شعب بأكمله

هاجم الفنان اللبناني فارس كرم، الإسرائيليين بعد أن انتشر مقطع فيديو لعدد من الإسرائيليين وهم يرقصون على نغمات إحدى أغنياته وقاموا باستبدال كلماتها.

فارس كرم: بيرتكبوا أبشع إبادة جماعية

غرّد «كرم» عبر حسابه بمنصة إكس، قائلا: «اللي بيسرق أرض وبينتهك عرض.. واللي بيقتل أطفال وبيرتكب أبشع وأكبر إبادة جماعية بشعب بكامله.. مش صعب يسرق أغنية؟!».

اللي بيسرق ارض وبينتهك عرض.. واللي بيقتل اطفال وبيرتكب ابشع واكبر ابادة جماعية بشعب بكامله.. صعب يسرق أغنية؟!#غزة #فلسطين https://t.co/VQ6u3Fo4kD — Fares Karam (@fareskaram) November 17, 2023

آخر ألبومات فارس كرم

يذكر أن فارس كان قد طرح منتصف عام 2018 ألبومه الغنائي «44:36» عبر تطبيق أنغامي، وأيضا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وتضمن 12 أغنية كاملة وهم حبك برم، والشارع كلو، وبدنا نولع، وكل الناس حواليكى، وقربك وجع، وسمع، وصدقنى صعبة، وبلاد الله، ورمشت، وطلت بالأبيض، ونسيت اللى راحوا، والله عليك وطرح كليب بعنوان «بدنا نولعها»، تعاون فيه مع المخرج حسن غدار.