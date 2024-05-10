وكيل «صحة الشرقية» يتابع أعمال إنشاء مبنى جديد بمستشفى الحسينية

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال إنشاء مبنى جديد بمستشفى الحسينية المركزي، وكذلك متابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بالمستشفى.

كفاءة عمل الأجهزة بالمستشفى

وتابع وكيل وزارة الصحة، الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية، وشدد على سرعة تنظيف الأرضيات بعد التعامل مع الحالات المرضية والحوادث، كما تفقد قسم الأشعة، وقام بمناظرة سجلات التردد عليها، وتم التأكد من كفاءة عمل الأجهزة خاصة الأشعة المقطعية.

إنشاء مبنى جديد بالمستشفى

كما تابع الأعمال الإنشائية الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى الحسينية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، موضحا أن المستشفى يخدم أكثر من 408 آلاف نسمة بشمال الشرقية.

توفير الرعاية الطبية للمرضى

كما تفقد العناية المركزة للأمراض الباطنية، والعناية المركزة لأمراض القلب، وقام بالاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، ومناظرة الملفات الطبية لهم، وتم التأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تفقد الأقسام الداخلية، وتم الاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للأطفال، وحالات الباطنة والجراحة العامة.