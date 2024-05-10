تحذير من تأثير مخاطر التفكير الزائد على الصحة العقلية.. كيف تتغلب على الأمر؟

التفكير الزائد عن الحد أو بشكل مفرط من العادات السلبية التي يفعلها كثيرون، بسبب الضغوط اليومية ووقوع أحداث عديدة حولهم؛ ما قد يسبب مخاطر جسيمة على صحة الإنسان؛ خاصة الصحة النفسية والعقلية، وبالتالي يواجه البعض مشكلات عديدة في تعاملاته اليومية، وفقًا لما نشره تقرير طبي بموقع «هيلث شوتس».

مخاطر التفكير الزائد

الدكتورة ريهام عبد الرحمن أخصائي الصحة النفسية، أوضحت أنّ التفكير الزائد عن الحد هو سمة أساسية لدى بعض أنواع الشخصيات مثل الشخصية الوسواسية والعاطفية الحساسة التي تأخذ كل الأمور على محمل الجد، ما يؤدي إلى مخاطر جسيمة على الصحة، منها إصابة الإنسان بالأمراض العصبية والنفسية؛ كالاكتئاب والتوتر وفقدان الثقة بالنفس.

وأضافت «عبدالرحمن» خلال حديثها لـ«الوطن»، أنّ التفكير الزائد يؤثر كذلك على عقل الإنسان بالسلب إذ يؤدي إلى ضعف الفهم والاستيعاب، وبالتالي ضعف الإنتاجية في العمل وعدم القدرة على الإبداع أو الوصول إلى الحلول المناسبة عند التعرض للمشكلات، كما يؤدي الإفراط في التفكير إلى شعور الانسان بانعدام القيمة واليأس والخمول والتشوش الذهني.

طرق التغلب على التفكير الزائد

وللتخلص من التفكير الزائد وعواقبه الوخيمة على الصحة النفسية والعقلية، أشارت أخصائي الصحة النفسية إلى 5 طرق تساعدك على التخلص منه، وهي كالتالي: