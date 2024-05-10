وكيل «صحة الشرقية»: المجمع الطبي بقرية سعود يخدم 45 ألف نسمة

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة على وحدات الرعاية الأولية بمراكز ومدن الحسينية وفاقوس، لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهم، وذلك بعد المرور على مستشفى الحسينية المركزي.

المرور على المجمع الطبي بسعود

وبدأ وكيل وزارة الصحة زيارته بالمرور على المجمع الطبي بسعود التابع للإدارة الصحية بالحسينية، والذي تم التشغيل التجريبي له خلال الفترة الماضية، بعد فرشه وتجهيزه بالتجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة، لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتشطيبات اللازمة له ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لخدمة المرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمجمع الطبي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة.

الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع الطبي

وأشاد بالأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية للمجمع الطبي بقرية سعود، والمقام على مساحة 1250 مترا مربعًا، وعلى مساحة كلية 6300 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق لتقديم الخدمات الطبية المختلفة، لـ45110 نسمة من أهالي القرية والمناطق المحيطة بها منهم 11 تابعًا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إسعاف بسعود، والمقامة على مساحة 335 مترا مربعا، وذلك لتلبية احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي وسرعة تقديم الخدمات الإسعافية.

انتظام عمل المبادرات

كانت الزيارة الثانية لمركز رعاية الطفل بفاقوس، تأكد خلالها من تواجد الفريق الطبي بالنوبتجية، ومن انتظام عمل المبادرات الرئاسية المختلفة، منها مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، وغيرها، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة للعمل، متابعاً مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية، ومؤشرات التردد على خدمات الأمومة والطفولة ومتابعة الحوامل، وطب الأسنان، ومعدلات صرف الألبان المدعمة، وخدمات تنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر مستلزمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمركز.

وأشار «مسعود» إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تشمل إدارات «الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبو عمر»، ويتم خلالها عمل تطوير شامل وإنشاء جديد ورفع كفاءة لعدد 61 منفذًا طبيًا، مقسمة إلى 24 منشأة طبية بالحسينية، و20 منشأة بصان الحجر، و17 بمنشأة أبو عمر.