تفاصيل هجوم الإعلام الإسرائيلي على مصر: تضغط لإلغاء كامب ديفيد

شن الإعلام العبرى هجوماً على مصر، فى ظل الجهود المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار فى غزة، والتعامل مع كافة الأطراف فى مفاوضات جدية ومستمرة بالقاهرة لوقف الحرب.

وأفادت صحف عبرية، بينها صحيفة «معاريف»، أن مسئولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية وليام بيرنز، الذى زار مصر، أنه يتعين على الولايات المتحدة أن تمارس ضغوطاً جدية على إسرائيل من أجل وقف عمليتها فى رفح الفلسطينية، والعودة إلى المفاوضات الجادة، لأن هناك تصعيداً فى اللهجة الإعلامية المطالبة بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، الأمر الذى دفع المسئولين الإسرائيليين إلى الاتصال بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة وحجم ونطاق هذه المطالب.

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وتابعت الصحيفة العبرية أن الجانب المصرى أبلغ الأمريكيين أن التهديد بإلغاء الاتفاق جزء من الضغوط المصرية على إسرائيل، والاتفاق لن يتأثر بشكل جوهرى، فى إشارة إلى أنه للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة تطلب مصر من سائقى شاحنات الإغاثة إخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصرى، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية هناك، الأمر الذى يمكن تفسيره بأن هناك مخاوف من حدوث تدهور أمنى فى المنطقة الحدودية.

وأفادت صحيفة «يسرائيل هايوم» بأن المصريين أبلغوا «بيرنز» بضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لإنهاء العمليات العسكرية فى رفح، والعودة إلى المفاوضات بشكل جاد بشأن وقف إطلاق النار فى غزة، وأن المصريين أوضحوا للأمريكيين أن الحديث فى وسائل الإعلام المصرية عن إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد ليس سوى جزء من الضغط على إسرائيل.

«شكري» لنظيره الأمريكي: وقف إطلاق النار في غزة ضرورة حتمية

من جهة أخرى، بحث سامح شكرى وزير الخارجية مع نظيره الأمريكى، أنتونى بلينكن، مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية فى رفح الفلسطينية، والمرحلة الدقيقة التى تمر بها المفاوضات الجارية فى القاهرة للتوصل إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن «شكرى» أكد خلال اتصال هاتفى تلقاه من وزير الخارجية الأمريكى أمس، ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى أسرع وقت، والوزيران اتفقا على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبى الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

وجدد «شكرى» لنظيره الأمريكى التأكيد على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية فى منطقة رفح الفلسطينية، وما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطينى، وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة، وهو الأمر الذى اتفق معه وزير خارجية الولايات المتحدة، وتم التشديد على الرفض القاطع للتهجير القسرى للفلسطينيين خارج أرضهم.

وأشار «أبو زيد» إلى أن «شكرى» تناول مع نظيره الأمريكى تداعيات العمليات العسكرية وسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطينى، والمخاطر المستقبلية لاستمرار هذا الوضع، واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة دفع الأطراف للتوصل إلى هدنة شاملة فى غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية فى القطاع.