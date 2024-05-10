«يسرائيل هايوم»: مصر تضغط على إسرائيل بإلغاء «كامب ديفيد»

أفادت صحيفة «يسرائيل هايوم» بأن المصريين أبلغوا رئيس وكالة المخابرات المركزية، ويليام بيرنز، بضرورة ممارسة الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء العمليات العسكرية في رفح، والعودة إلى المفاوضات بشكل جاد بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

«يسرائيل هيوم»: إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد ليس سوى جزء من الضغط على إسرائيل

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه تم تناقل أنباء تفيد بأن المصريين أوضحوا للأميركيين أن الحديث في وسائل الإعلام المصرية عن إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد ليس سوى جزء من الضغط على إسرائيل.

وكانت صحيفة معاريف أشارت إلى أنه مصر طالبت للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة من سائقي شاحنات نقل المساعدات إخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، فضلا عن مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية هناك، ما يمكن أن يفسر وجود تخوفات من حدوث تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية.