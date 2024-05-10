«الموساد» يعترف بأن «طوفان الأقصى» كان مفاجأة لإسرائيل

أفصح خبير أمني إسرائيلي، عن إقرار جهاز المخابرات الإسرائيلي «الموساد» بأنه شعر بالمفاجأة بوقوع هجوم الفصائل الفلسطينية يوم السبت السابع من أكتوبر، فيما عرف بـ«طوفان الأقصى».

مفاجأة للموساد

وبيّن الخبير الأمني يوسي ميلمان، في صحيفة «هآرتس» التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة: «اعترف جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد للمرة الأولى بأنه تفاجأ بأحداث 7 أكتوبر، جاء ذلك في وثيقة أعدها الموساد للطبعة الجديدة من نشرة مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية، والتي تتضمن تفاصيل نشاط الوكالة خلال الحرب في غزة».

عدم التوقيع على الوثيقة

وأوضح الخبير أن الاعتراف قد يبدو بديهياً، لكنه يحمل في الواقع أهمية عندما يظهر في منشور رسمي للوكالة، لافتا إلى أن الوثيقة لم تكن موقعة إلا أنه من الواضح لأي شخص مطلع على إجراءات عمل المنظمة «الموساد»، بأن كل كلمة فيها تمت الموافقة عليها من قبل مدير الموساد ديفيد بارنياع.

تحقيق شامل

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، أواخر فبراير الماضي، إن جيش الاحتلال قرر البدء بتحقيق داخلي شامل لمعرفة الملابسات والظروف التي أفضت إلى هجوم 7 أكتوبر «عملية طوفان الأقصى».

حرب لا تتوقف

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023 عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ردا على الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا وسط ارتفاع أعداد الضحايا في الجانب الفلسطيني التي سجلت أكثر من 34 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.