توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب غزة كتب: منتصر سليمان 06:28 م | الجمعة 10 مايو 2024 قطاع غزة - صورة أرشيفية أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتوغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود من لواء ناحال خلال المعارك في غزة «برلماني»: الرئيس السيسي يقود مجهودات مضنية لإنهاء الصراع في غزة 3 شهداء و10 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم الجديد وسط غزة إعلام إسرائيلي: مقتل 5 جنود إسرائيليين في قطاع غزة اليوم الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 12 من جنوده فى انفجار لغم بدبابة جنوب قطاع غزة البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أكبر جريمة ضد الإنسانية في غزة غزة قطاع غزة اخبار غزة فلسطين بقلم منتصر سليمان