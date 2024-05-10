رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

توغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب غزة

كتب:

منتصر سليمان
06:28 م | الجمعة 10 مايو 2024
قطاع غزة - صورة أرشيفية

قطاع غزة - صورة أرشيفية

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بتوغل آليات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

اقرأ المزيد:

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود من لواء ناحال خلال المعارك في غزة

«برلماني»: الرئيس السيسي يقود مجهودات مضنية لإنهاء الصراع في غزة

3 شهداء و10 جرحى في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بالمخيم الجديد وسط غزة

إعلام إسرائيلي: مقتل 5 جنود إسرائيليين في قطاع غزة اليوم

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 12 من جنوده فى انفجار لغم بدبابة جنوب قطاع غزة

البرلمان العربي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أكبر جريمة ضد الإنسانية في غزة
بقلم منتصر سليمان